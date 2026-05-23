Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che c'è una probabilità del 50% di raggiungere un accordo con l'Iran e altrettanto di tornare a una soluzione militare. Trump ha anche parlato con i paesi del Golfo e ha rassicurato Israele che nulla cambierà in modo negativo per loro. La possibilità di un'intesa con Teheran rimane incerta, mentre il rischio di un intervento militare è ancora presente.

Mentre persistono i dubbi sulla convergenza negoziale fra Stati Uniti e Iran, il presidente Donald Trump ha ribadito che c'è il 50% di possibilità di scendere a patti e il restante 50% invece di tornare alla soluzione militare "che li spazzi via". La decisione, ha poi aggiunto, verrà presa entro domani ed è per questo che non parteciperà al matrimonio del figlio Donald Jr. con Bettina Anderson che si terrà su una piccola isola delle Bahamas. Oggi il tycoon è infatti stato impegnato in una videoconferenza con i leader del Golfo, in cui si è discusso della più recente bozza di accordo inviata da Teheran e limata dopo giorni di colloqui fra la Repubblica Islamica e il mediatore Pakistan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, possibile l'accordo. Trump dialoga col Golfo e rassicura Israele: "Nulla che vi danneggi"

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