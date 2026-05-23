Le autorità iraniane stanno elaborando un piano di tregua per evitare un conflitto con gli Stati Uniti. Si cerca di negoziare un accordo attraverso mediatori che lavorano a una bozza a Teheran. La questione centrale riguarda il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz, che potrebbe influenzare i prezzi dell’energia sui mercati internazionali. Le trattative sono in corso e coinvolgono diversi attori internazionali per trovare una soluzione pacifica.

? Punti chiave Come influirà il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz sui prezzi energetici?. Chi sono i mediatori che stanno negoziando la bozza a Teheran?. Perché il programma nucleare impedisce il successo della tregua proposta?. Cosa accadrà alle rotte commerciali se fallisce l'accordo con gli USA?.? In Breve Mediatori qatarini e generale pakistano Asim Munir lavorano al memorandum a Teheran.. Accordo prevede tregua entro sette giorni dall'accettazione per avviare nuovi negoziati.. Libertà di navigazione garantita nel Golfo Persico e nel Golfo dell'Oman.. Iran e Oman gestiscono il traffico nello Stretto di Hormuz con nuovi pedaggi..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, piano per la tregua: si tenta di evitare lo scontro con gli USA

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Trump Calls Iran Peace Plan Garbage — Now the Ceasefire Is on Life Support

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