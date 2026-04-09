A poco più di ventiquattro ore dall’annuncio di un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, le tensioni nella regione si intensificano. Israele ha condotto raid aerei nel Libano, mentre l’Iran ha deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti mantengono la presenza militare nella zona e il presidente ha dichiarato la possibilità di riprendere le operazioni militari. Nel Golfo, però, non si sono verificati attacchi.

A poco più di ventiquattro ore dall’ annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e a un giorno dall’inizio dei colloqui di pace previsti domani in Pakistan, la tregua appare già seriamente compromessa a causa dei bombardamenti di Israele in Libano, che soltanto ieri hanno provocato almeno 254 morti e 1.165 feriti. Le accuse arrivate da Teheran di violazioni sistematiche degli accordi, le smentite da parte di Washington, il giallo sull’inclusione di Hezbollah nella tregua e la volontà di Tel Aviv di continuare ad avanzare sul fronte libanese complicano il quadro del cessate il fuoco, con ripercussioni concrete sul traffico navale nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tregua a rischio: Israele bombarda il Libano, l’Iran richiude lo Stretto di Hormuz, gli Usa non si ritirano e Trump minaccia di riprendere la guerra. Ma nel Golfo non si registrano attacchi

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Dallo stretto di Hormuz non si passa ancora x.com

Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, costringendo le petroliere a cambiare rotta. Questa decisione è una conseguenza dei raid israeliani in Libano contro Hezbollah, che hanno compromesso la tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Teheran afferma infat - facebook.com facebook