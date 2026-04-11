Ultimatum Iran | cacciatorpediniere USA cambia rotta per evitare lo scontro

Un cacciatorpediniere statunitense ha modificato la sua rotta e si è allontanato dalle acque dello Stretto di Hormuz, dopo aver ricevuto un ultimatum dai militari iraniani. La decisione è stata presa per evitare uno scontro diretto nella zona. La manovra avviene in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, con frequenti segnalazioni di incontri tra le forze militari dei due paesi nello stretto.

Un cacciatorpediniere statunitense ha cambiato rotta e si è allontanato dalle acque dello Stretto di Hormuz dopo aver ricevuto un ultimatum dai militari iraniani. La tensione si è accesa quando Teheran ha comunicato che, qualora il vascello avesse proseguito la sua navigazione verso lo stretto, sarebbe stato oggetto di un attacco entro un margine temporale di 30 minuti. L’incidente si è verificato mentre l’unità della Marina degli Stati Uniti stava lasciando il porto di Fujairah, situato negli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di imbarcarsi verso lo stretto. Secondo quanto riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, le forze armate del Paese hanno immediatamente segnalato la presenza del mezzo militare al team negoziale impegnato in Pakistan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ultimatum Iran: cacciatorpediniere USA cambia rotta per evitare lo scontro Guerra USA-Iran: l’Europa interviene solo per abbreviare lo scontroIl 2 aprile 2026, alle ore 22:43, il mondo si trova in uno stato di attesa critica. "Vi spiego perché lo scontro tra Usa e Iran sembra inevitabile"Il ricercatore Ali Alfoneh analizza i nodi dei negoziati di Ginevra: dal diritto all'uranio al rischio di una "decapitazione" del regime che non ne... Colloqui Usa-Iran, ultima occasione per evitare una guerra