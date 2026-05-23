Le trattative tra Iran e altri paesi sono nella fase finale, ma Teheran ha dichiarato che l’accordo non sarà raggiunto subito. Gli Stati Uniti stanno considerando un’azione militare come ultima soluzione. Nonostante le numerose dichiarazioni di prossimità di un accordo nelle ultime settimane, non si è ancora arrivati a un risultato definitivo.

La speranza è che sia la volta buona. In diverse occasioni, nelle ultime settimane, è stato dato per imminente un accordo che poi non c’è stato. Lo Stretto di Hormuz resta chiuso a causa della doppia azione speculare iraniana e americana e le conseguenze sull’economia mondiale possono essere significative. Ieri mattina è stato il canale all news saudita al-Arabiya ad affermare: «La bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, dovrebbe essere annunciata entro poche ore, secondo quanto riferito da alcune fonti». L’emittente ha messo in fila i punti principali della bozza da cui emerge che per ora non si parla di nucleare e dotazione missilistica di Teheran, un dettaglio non proprio secondario. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, negoziati nella fase finale Teheran: «Accordo non subito». Gli Usa pensano a un ultimo raid

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