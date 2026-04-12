Falliti negoziati Usa-Iran | nessun accordo Vance e la delegazione di Teheran lasciano il Pakistan

Nella notte sono falliti i negoziati tra gli Stati Uniti e l'Iran, con entrambe le delegazioni che hanno lasciato il Pakistan senza raggiungere un accordo. La conclusione delle trattative ha causato preoccupazione e incertezza sulla possibilità di mantenere la tregua in atto. Restano aperte le domande su cosa accadrà ora e se le tensioni continueranno a intensificarsi.

ISLAMABAD (PAKISTAN) – Il tavolo di pace salta in piena notte e lascia il mondo nella paura. Che cosa succederà adesso? La fragile tregua terrà oppure la guerra si scatenerà di nuovo subito? “Gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l’Iran’ ha annunciato Vance. Secondo il vicepresidente americano, già partito dal Pakistan, ‘non c’è la promessa da parte dell’Iran di abbandonare definitivamente l’arma nucleare’. Secondo Teheran, invece, ‘i negoziati sono falliti per le richieste irragionevoli degli Usa’. Ma, aggiunge, ‘nessuno si aspettava un accordo al primo round di negoziati’. Il Pakistan chiede a Washington e Teheran di rispettare comunque il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Falliti negoziati Usa-Iran: nessun accordo. Vance e la delegazione di Teheran lasciano il Pakistan Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: "Non c'è accordo", "richieste irragionevoli"Fumata nera in Pakistan, il primo giorno di negoziati a Islamabad fra Stati Uniti e Iran non ha portato a nulla. Leggi anche: Usa-Iran, negoziati in stallo. Vance lascia il Pakistan: «Non c’è accordo, manca il loro impegno sul nucleare» – La diretta