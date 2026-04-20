Iran-Usa negoziati in bilico Trump | Accordo o distruggo tutto Colpita e bloccata nave di Teheran

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a salire, con il presidente americano che ha dichiarato di essere pronto a distruggere tutto se non si raggiunge un accordo. Nel frattempo, una nave di Teheran è stata colpita e bloccata, mentre gli Stati Uniti annunciano l'invio di una delegazione in Pakistan per un secondo round di negoziati, che al momento sembrano ancora in bilico.

(Adnkronos) – Donald Trump chiama, l'Iran non risponde. Per ora. Il presidente degli Stati Uniti annuncia l'invio di una delegazione in Pakistan per il secondo round di negoziati. Teheran, però, non conferma al momento la presenza al tavolo. Nello Stretto di Hormuz, paralizzato dalla Repubblica islamica da una parte e 'sigillato' dal blocco navale americano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Niente accordo Usa-Iran, Trump ordina il blocco di Hormuz Notizie correlate Leggi anche: Guerra in Iran, petroliera cinese Hormuz sfida il blocco di Trump. Usa-Teheran, possibile un nuovo incontro. Colpita una nave nel golfo dell’Oman Iran: «Colpita nave Usa in Oman». Raid su università di TeheranABBONATI A DAYITALIANEWS Raid e tensioni su più fronti La crisi in Medio Oriente si intensifica con nuovi attacchi e accuse reciproche. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Iran-Usa, nuovi negoziati o ripresa della guerra? Cosa succede ora; Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario; Falliscono i negoziati Usa-Iran: nessun accordo sul nucleare e tensioni nello Stretto di Hormuz; I colloqui a Islamabad vanno avanti, su Hormuz forte disaccordo Iran-Usa. Trump: Comunque vada, vinceremo. Dall’Iran stop a nuovo round negoziati. Gli USA sequestrano nave che tentava di superare il blocco a HormuzAttualmente non ci sono piani per partecipare al prossimo round di colloqui Iran-Usa. Lo ha dichiarato la principale emittente statale iraniano, Irib, citando fonti iraniane. Nelle scorse ore, altri ... strettoweb.com Negoziati: Usa in Pakistan, ma l’Iran non si fida. Forte del 70% dei missiliLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Negoziati: Usa in Pakistan, ma l’Iran non si fida. Forte del 70% dei missili pubblicato il 20 Aprile 2026 ... ilfattoquotidiano.it La delegazione Usa vola in Pakistan per tratttare con l’Iran, Teheran non siederà al tavolo se Trump non toglierà il blocco navale a Hormuz x.com La delegazione Usa vola in Pakistan per tratttare con l’Iran, Teheran non siederà al tavolo se Trump non toglierà il blocco navale a Hormuz - facebook.com facebook