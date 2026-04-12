Usa-Iran nervi tesi dopo i colloqui Trump ordina il blocco navale a Hormuz | Anche Londra invierà i dragamine La risposta militare di Teheran – La diretta

I colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi nel giro di poche ore a Islamabad, senza un accordo. Nel frattempo, il governo statunitense ha ordinato il blocco navale nello stretto di Hormuz, annunciando che anche il Regno Unito invierà dragamine nella zona. La risposta militare di Teheran è giunta subito, con dichiarazioni ufficiali che hanno aumentato la tensione tra le parti. Dopo l’interruzione dei negoziati, anche un senatore americano ha lasciato il Pakistan.

Finiti in nemmeno 24 ore. Così i negoziati tra Usa e Iran si sono interrotti a Islamabad. JD Vance ha già lasciato il Pakistan. «Non è stato raggiunto nessun accordo – ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti in conferenza stampa – Non hanno accettato le nostre condizioni». In particolare quella sul nucleare: «Devono capire che questa era la nostra offerta finale». L’impressione di Teheran è invece offerta dalla tv di stato iraniana che parla di «proposte irricevibili». Le Guardie Rivoluzionarie iraniane minacciano di intrappolare i nemici nel «vortice mortale» dello Stretto di Hormuz. «La Gran Bretagna e un paio di altri Paesi stanno inviando dei dragamine nello Stretto di Hormuz».🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Negoziati Usa-Iran falliti, l’annuncio di Trump: «Blocco navale immediato a Hormuz». Putin si offre come mediatore – La diretta Usa-Iran, Trump alza la posta: “Blocco navale a Hormuz”Donald Trump alza la posta dopo che la delegazione Usa guidata dal vicepresidente J. Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano