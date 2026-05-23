Iran e Usa negoziati ancora aperti | Divergenze ridotte ma nessuna intesa definitiva

Da dayitalianews.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le negoziazioni tra Iran e Stati Uniti sono ancora in corso, con differenze ridotte rispetto alle fasi iniziali. Tuttavia, non è ancora stata raggiunta un’intesa definitiva. Le tensioni tra i due paesi continuano a essere elevate, mentre i colloqui diplomatici proseguono nel tentativo di trovare un accordo che possa risolvere le divergenze aperte. Nessuna delle parti ha ancora confermato un risultato concreto, e i negoziati restano aperti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le tensioni tra Stati Uniti e Iran restano alte, mentre proseguono i tentativi diplomatici per raggiungere un accordo che possa mettere fine al conflitto nella regione. Secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, al presidente Donald Trump sarebbero già state presentate diverse opzioni militari nel caso in cui i colloqui dovessero fallire. Secondo quanto riportato dalla CNN e dal Wall Street Journal, Trump non esclude un possibile attacco contro Teheran, ma al momento avrebbe deciso di concedere ulteriore spazio alla diplomazia dopo gli ultimi aggiornamenti ricevuti sullo stato delle trattative. Teheran accusa Washington di ostacolare il dialogo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

iran e usa negoziati ancora aperti divergenze ridotte ma nessuna intesa definitiva
© Dayitalianews.com - Iran e Usa, negoziati ancora aperti: “Divergenze ridotte, ma nessuna intesa definitiva”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Iran-Usa, scontro aperto nonostante ipotesi di colloquio

Video Iran-Usa, scontro aperto nonostante ipotesi di colloquio

Sullo stesso argomento

“Molte divergenze”. Pessimismo sui negoziati Usa-Iran e Hormuz resta chiusoSalta la tregua in Libano? Choc Netanyahu per le frasi di Trump sui bombardamenti L'Iran torna a serrare lo Stretto di Hormuz, riportandolo sotto...

Guerra Iran Usa, “Ridotte le distanze nei negoziati”. Ma restano i nodi uranio e Stretto di Hormuz. Bloomberg: “Solo in droni Washington ha perso quasi un miliardo di dollari”Roma, 22 maggio 2026 - I negoziati indiretti tra Usa e Iran, in corso con la mediazione del Pakistan, sembrano aver ridotto le distanze tra...

iran e usa negoziatiIran, la guerra in diretta, Rubio: C’è possibilità di accordo, Teheran: Memorandum in fase di finalizzazioneGli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 23 maggio in tempo reale. Trump valuta nuovi attacchi se non ci sarà una svolta nei negoziati. Gli aggiornamenti dall ... fanpage.it

iran e usa negoziatiUsa-Iran, lievi progressi nei negoziati. Rubio: Possibile accordo con Teheran già oggiC'è la possibilità che l'Iran accetti l'accordo con gli Stati Uniti già oggi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio apre a un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web