Le negoziazioni tra Iran e Stati Uniti sono ancora in corso, con differenze ridotte rispetto alle fasi iniziali. Tuttavia, non è ancora stata raggiunta un’intesa definitiva. Le tensioni tra i due paesi continuano a essere elevate, mentre i colloqui diplomatici proseguono nel tentativo di trovare un accordo che possa risolvere le divergenze aperte. Nessuna delle parti ha ancora confermato un risultato concreto, e i negoziati restano aperti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le tensioni tra Stati Uniti e Iran restano alte, mentre proseguono i tentativi diplomatici per raggiungere un accordo che possa mettere fine al conflitto nella regione. Secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, al presidente Donald Trump sarebbero già state presentate diverse opzioni militari nel caso in cui i colloqui dovessero fallire. Secondo quanto riportato dalla CNN e dal Wall Street Journal, Trump non esclude un possibile attacco contro Teheran, ma al momento avrebbe deciso di concedere ulteriore spazio alla diplomazia dopo gli ultimi aggiornamenti ricevuti sullo stato delle trattative. Teheran accusa Washington di ostacolare il dialogo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran e Usa, negoziati ancora aperti: “Divergenze ridotte, ma nessuna intesa definitiva”

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Iran-Usa, scontro aperto nonostante ipotesi di colloquio

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