I negoziati indiretti tra gli Stati Uniti e l’Iran, condotti tramite il Pakistan, sembrano aver portato a un miglioramento nelle relazioni tra le due parti. Tuttavia, restano ancora aperti alcuni punti chiave, come le questioni relative all’uranio e allo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato da Bloomberg, gli Stati Uniti hanno subito perdite di circa un miliardo di dollari a causa di attacchi con droni. La situazione rimane complessa e senza una risoluzione immediata.

Roma, 22 maggio 2026 - I negoziati indiretti tra Usa e Iran, in corso con la mediazione del Pakistan, sembrano aver ridotto le distanze tra Washington e Teheran. L’accordo non è stato raggiunto, ma alcuni nodi si sarebbero sciolti, ha rivelato un alto funzionario iraniano a Reuters. Comunque da risolvere restano i più importanti, come la sorte delle scorte di uranio arricchito iraniano e il controllo di Teheran sullo Stretto di Hormuz. E sul fondamentale tratto di mare Teheran avrebbe cercato un confronto con l’Oman, storico alleato degli Usa, per un possibile sistema di pedaggio per le navi che attraversano lo Stretto, contro tutti gli avvertimenti di Washington, scrive il New York Times. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra Iran Usa, “Ridotte le distanze nei negoziati”. Ma restano i nodi uranio e Stretto di Hormuz. Bloomberg: “Solo in droni Washington ha perso quasi un miliardo di dollari”

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