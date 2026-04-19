Salta la tregua in Libano? Choc Netanyahu per le frasi di Trump sui bombardamenti L'Iran torna a serrare lo Stretto di Hormuz, riportandolo sotto "stretto controllo", in risposta alla prosecuzione del blocco statunitense sui suoi porti, a tre giorni dalla scadenza del cessate il fuoco tra Teheran e Washington e mentre un accordo di pace appare ancora lontano. Dopo aver annunciato venerdì una riapertura della cruciale rotta marittima, attraverso cui transita normalmente circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas, la Repubblica islamica ha fatto marcia indietro, ripristinando le restrizioni e alzando nuovamente il livello dello scontro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Molte divergenze”. Pessimismo sui negoziati Usa-Iran e Hormuz resta chiuso

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