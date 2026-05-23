Iran cosa farà Trump? Ecco le tre opzioni tutte rischiose degli Usa Annullati i permessi dei vertici militari
Gli Stati Uniti hanno annullato i permessi di volo ai vertici militari coinvolti nelle operazioni contro l'Iran. A circa tre mesi dall'inizio dei bombardamenti di Stati Uniti e Israele, e sei settimane dall’entrata in carica del nuovo governo, le decisioni di Washington sembrano puntare a una linea dura. Tre sono le opzioni sul tavolo: mantenere la strategia attuale, intensificare le azioni o tentare una soluzione diplomatica. Tutte comportano rischi significativi.
Donald Trump si trova di fronte a un vicolo cieco. A quasi tre mesi dall'inizio dei bombardamenti lanciati da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, e a sei settimane dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dell'8 aprile, il presidente americano deve decidere come muoversi. Fonti della difesa citate da Cnn e Cbs confermano che i vertici militari e dell'intelligence hanno annullato i permessi del fine settimana perché sul tavolo dello Studio Ovale ci sono i piani per una potenziale ripresa delle ostilità. Un’analisi del Los Angeles Times evidenzia come la strategia della “massima pressione” abbia in realtà intrappolato la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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