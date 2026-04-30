Iran-Usa Trump valuta nuove mosse militari | oggi briefing con i vertici – Diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha programmato un briefing con i vertici militari per oggi, durante il quale verranno analizzate le possibili mosse operative in risposta alla situazione con l'Iran. La riunione si svolge in un momento in cui Washington attende una proposta di pace rivista da Teheran, mentre si considera l’eventualità di un’escalation militare per superare l’impasse nei negoziati. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

(Adnkronos) – Mentre attende la proposta di pace rivista dell'Iran, il presidente Donald Trump riceverà oggi un briefing dai vertici militari americani sulle possibili opzioni operative, segnale che Washington starebbe valutando seriamente un’escalation per sbloccare lo stallo nei negoziati. Lo riportato da Axios, spiegando che tra gli scenari allo studio ci sarebbero azioni rapide e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano

Notizie correlate

Cbs: Trump valuta come prendersi il nucleare dell’Iran. Israele e Usa attaccano l’impianto di Natanz – La direttaNel 22esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita del petrolio iraniano già in mare,...

Città, basi militari e vertici pasdaran: tutti gli obiettivi di Usa e Israele nei raid contro l’IranNelle prime ore, convulse, dell’attacco all’Iran le poche notizie che filtrano dalla repubblica islamica raccontano di un attacco su vasta scala.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Trump e la 'strategia del boa': il blocco navale per strangolare l'economia dell'Iran; Iran-Usa: Araghchi a Mosca, Trump convoca riunione alla Casa Bianca; Trump valuta una nuova azione militare contro l’Iran. Centcom, bloccate 41 navi con 69 milioni di barili di petrolio; Trump: L'Iran ci ha detto di essere al collasso. Attesa nuova proposta di pace rivista da Teheran.

Iran-Usa, Trump valuta nuove mosse militari: oggi briefing con i vertici - DirettaMentre attende la proposta di pace rivista dell'Iran, il presidente Donald Trump riceverà oggi un briefing dai vertici militari americani sulle possibili opzioni operative, segnale che Washington star ... adnkronos.com

Iran, la guerra in diretta: oggi incontro Trump-comandanti USA, ipotesi conquista di Hormuz, messa in sicurezza uranio e attacchi brevi e miratiLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: resta alta la tensione tra Washington e Teheran, con Donald Trump che valuta azioni ... fanpage.it

L’Iran è secondo produttore mondiale dopo gli Usa, partner storico delle nostre aziende che vede aumentare la domanda. Il calo volumi ha fatto alzare le quotazioni del 15% - facebook.com facebook

Segui il live: ilsole24ore.com/art/iran-trump… #MedioOriente #Iran #Usa #IlSole24Ore x.com