Il presidente di un paese occidentale ha ricevuto una telefonata dal capo dello stato di un paese asiatico, mentre oggi si confronta con i comandanti militari. Nel frattempo, la guerra in Medio Oriente resta al centro delle notizie, con una discussione tra le due potenze coinvolte e possibili nuove operazioni contro un paese della regione.

La guerra in Medio Oriente. Putin chiama Trump che oggi incontra i vertici militari per valutare nuovi piani di potenziale azione contro l’Iran. Una giornata che potrebbe segnare la storia del conflitto. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, telefonata Putin-Trump. Presidente Usa incontra vertici militari

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