Il conflitto in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz stanno facendo aumentare i costi di produzione e distribuzione per le piccole imprese italiane, come idraulici e panettieri. Secondo stime, gli extra costi legati a queste tensioni potrebbero arrivare tra i 3 e i 4 miliardi di euro all’anno. Questa situazione influisce sui prezzi quotidiani di beni di consumo e servizi.

ROMA – La guerra in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz rischiano di trasformarsi in una nuova tassa occulta sulle piccole imprese italiane. Non solo grandi industrie energivore o trasporti internazionali: a essere colpite sono soprattutto le attività di prossimità, quelle che ogni giorno entrano nelle case degli italiani, consegnano prodotti, effettuano manutenzioni, assistenza tecnica e servizi locali. È quanto emerge da un’analisi della CNA sugli effetti del rincaro di petrolio, carburanti ed energia sulle micro e piccole imprese. Secondo le stime della Confederazione, l’aumento medio del gasolio può arrivare a quasi 1.000 euro l’anno per un artigiano con un furgone; circa 1. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Iran, Cna: dall’idraulico al pane, il conflitto entra nei prezzi quotidiani. Extra costi tra 3 e 4 miliardi l’anno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Iran, Cna: “Per 300mila piccole imprese costi energetici non sostenibili. Stangata da 30 miliardi se la crisi arriva a fine anno”ROMA – Per 300mila piccole imprese, che impiegano oltre 1,5 milioni di dipendenti, i costi energetici rischiano di andare fuori controllo.

Iran, Cna: “La bolletta del conflitto nel Golfo ha già superato i 7 miliardi”ROMA – Per imprese e famiglie lo shock energetico causato dal conflitto nel Golfo si traduce in un aumento della spesa che supera i 7 miliardi di...

DALL’IDRAULICO AL PANELa guerra in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz rischiano di trasformarsi in una nuova tassa occulta sulle piccole imprese italiane. Non solo grandi industrie energivore o trasporti internazio ... 9colonne.it

La Cina media e previene la crisi globale. Ma incassa il logoramento Usa in IranLa Cina non combatte nel Golfo, non è un attore militare diretto nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Ma è un protagonista strategico. Si muove su tre piani: energia, diplomazia, equilibrio globale. E ... ilmessaggero.it