Le tensioni nel Golfo hanno portato a un aumento dei costi energetici per imprese e famiglie, con un incremento complessivo superiore ai 7 miliardi di euro. Secondo i dati di una confederazione di categorie nazionali, ogni giorno si registrano costi aggiuntivi di circa 100 milioni di euro per carburanti, energia elettrica e gas. La situazione riflette un impatto economico rilevante legato al conflitto in corso nella regione.

ROMA – Per imprese e famiglie lo shock energetico causato dal conflitto nel Golfo si traduce in un aumento della spesa che supera i 7 miliardi di euro per carburanti, energia elettrica e gas, un extra costo da 100 milioni al giorno. È quanto stima la CNA sulla base dei consumi nel periodo tra marzo e maggio. A guidare la classifica gasolio, gas per uso domestico e non residenziale. L’impennata del gasolio tra il 28 febbraio e il 10 aprile si traduce in maggiori costi pari a 1,7 miliardi. Più contenuto l’incremento sulla benzina (+200 milioni) e GPL e metano per autotrazione (+30 milioni). Per il gasolio l’Italia è sul podio della classifica...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Iran, Cna: “La bolletta del conflitto nel Golfo ha già superato i 7 miliardi”

Cna: “Quasi 60 miliardi di Made in Italy nelle zone di guerra, il conflitto nel Golfo avrà effetti pesanti”“Sarebbero il terzo partner commerciale dell’Italia con quasi 60 miliardi di euro di valore delle esportazioni.

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