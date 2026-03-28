Secondo un'analisi, circa 300.000 piccole imprese italiane, che occupano più di un milione e mezzo di lavoratori, stanno affrontando aumenti significativi nei costi energetici. Se la crisi dovesse proseguire senza interventi, i costi potrebbero accumulare fino a 30 miliardi di euro entro la fine dell’anno.

ROMA – Per 300mila piccole imprese, che impiegano oltre 1,5 milioni di dipendenti, i costi energetici rischiano di andare fuori controllo. Sono quelle imprese dove la voce energia ha un’elevata incidenza sui costi totali, dal 12 al 40%. Dalle lavanderie ai centri estetici, dai meccatronici all’autotrasporto, dalla lavorazione della ceramica alle vetrerie, dalla trasformazione dei lapidei alla lavorazione della pelle. Non consumano elevate quantità di energia ma sono quelle più vulnerabili ai rialzi di bollette e carburanti. Se le quotazioni attuali di petrolio e gas dureranno fino a maggio il sistema delle imprese dovrà sopportare un aumento dei costi energetici di circa 6 miliardi su base annua rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Iran, Cna: “Per 300mila piccole imprese costi energetici non sostenibili. Stangata da 30 miliardi se la crisi arriva a fine anno”

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