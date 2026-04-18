Hormuz riaperto verso un accordo con gli Stati Uniti L’Iran minaccia | Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà – La diretta

Dopo settimane di tensioni e scontri diplomatici, l’Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per le rotte petrolifere mondiali. La decisione arriva in un contesto di confronto con gli Stati Uniti, a cui l’Iran ha collegato la riapertura alla sospensione del blocco navale sui propri porti. La minaccia di chiudere nuovamente lo stretto in risposta alle misure americane è stata ribadita dalle autorità iraniane.

Dopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz, legandola però alla fine del blocco navale Usa sui propri porti. Mentre Donald Trump parla di un accordo sul nucleare «molto vicino » (che prevede il trasferimento dell’uranio arricchito negli Stati Uniti), esplode la tensione tra Washington e Tel Aviv. Netanyahu si dice «scioccato» dal veto imposto dalla Casa Bianca ai raid israeliani in Libano, condizione essenziale per la tregua di 10 giorni siglata il 17 aprile. Sullo sfondo, la diplomazia internazionale si muove a Parigi con una nuova Coalizione dei volenterosi a guida franco-britannica per garantire la sicurezza della navigazione, una missione difensiva a cui anche l’Italia si prepara a contribuire.🔗 Leggi su Open.online Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo Notizie correlate Leggi anche: Hormuz, quattro navi forzano il blocco degli Stati Uniti e attraversano lo Stretto Hormuz, nave petroliera cinese attraversa lo Stretto e sfida il blocco degli Stati UnitiLa petroliera 'Rich Starry', di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Iran e Stati Uniti concordano una tregua di due settimane: Hormuz riapre, esultano i mercati; Medio Oriente, l'Iran riapre Hormuz. Trump: 'Porteremo negli Usa l'uranio arricchito'. Teheran: 'Inaccettabile'; Hormuz riaperto, Wall Street vola ai massimi storici. Usa-Iran verso un accordo. L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, verso l'accordo con gli Stati UnitiIl presidente americano Donald Trump ha dichiarato che manterrà il blocco Usa dei porti iraniani se non verrà raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessat ... ansa.it Hormuz riaperto, Trump esulta: la crisi iraniana verso una svolta (ma resta il nodo nucleare)Trump e l’Iran annunciano la riapertura dello Stretto. Si lavora intanto a un accordo diplomatico che risolva la questione dell’uranio arricchito ... panorama.it Un’altra buona notizia dagli Stati Uniti. Nel New Jersey, in un’elezione suppletiva per la Camera dei Rappresentanti, la democratica Analilia Mejia vince contro il candidato repubblicano Joe Hathaway, con un ennesimo chiaro messaggio di opposizione alle p - facebook.com facebook Secondo Axios gli Stati Uniti valutano di dare 20 miliardi di dollari a Teheran in cambio dell'uranio. Di @Andrea_Pauri x.com