Nelle prossime ore, Islamabad sarà al centro dell’attenzione internazionale per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con l’obiettivo di trovare un accordo per fermare il conflitto. Le trattative si svolgono tra bozze di intese e discussioni sui rischi di una escalation militare. Le delegazioni coinvolte si confrontano su vari temi, mentre si cerca di evitare che la situazione si aggravi ulteriormente.

Nelle prossime ore Islamabad diventerà il centro della diplomazia globale. Nella capitale pakistana, blindata come raramente accade, si concentrano le aspettative di una de-escalation in uno dei conflitti più pericolosi degli ultimi anni: quello tra Stati Uniti e Iran, con il coinvolgimento indiretto di Israele e di diversi attori regionali. Le autorità pakistane hanno trasformato intere aree della città in zone ad alta sicurezza, evacuando hotel, chiudendo strade e dispiegando forze aggiuntive, a testimonianza della fragilità del momento e del timore che qualsiasi incidente possa far deragliare il negoziato. Il contesto resta estremamente... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Negoziatori, bozze e rischi: 5 cose da sapere sui negoziati tra Stati Uniti e Iran per fermare la guerra

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Stati Uniti e Israele rischiano di trovarsi a corto di munizioniSe Israele e gli Stati Uniti speravano che il loro attacco potesse costringere l’Iran a capitolare rapidamente, si sbagliavano. Nonostante la morte della guida suprema Ali Khamenei e di molti altri ... internazionale.it

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