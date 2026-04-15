Trump dice che gli Stati Uniti sarebbero pronti a ricominciare i negoziati con l’Iran

Da metropolitanmagazine.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rilasciato diverse interviste in cui ha affermato che gli Stati Uniti sarebbero disponibili a riavviare i negoziati con l’Iran. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensioni tra i due paesi e sono state riportate da vari mezzi di comunicazione. Finora, non sono stati annunciati dettagli specifici o accordi ufficiali riguardo a un possibile riavvio del dialogo.

In varie interviste nelle ultime ore Donald Trump ha lasciato intendere che gli Stati Uniti sarebbero pronti a ricominciare i negoziati con l’Iran. Parlando a  Fox News, Trump ha detto che la guerra «è vicina alla fine, è molto vicina alla fine». Al  New York Post  ha detto invece che nuovi negoziati con l’Iran potrebbero riprendere «nei prossimi due giorni». Il vicepresidente JD Vance, parlando a un evento nello stato americano della Georgia, ha detto che lo scorso fine settimana sono stati fatti «moltissimi progressi» con l’Iran e che Trump sta cercando di fare con il paese un «grande accordo». Non è la prima volta che Trump e la sua amministrazione danno segnali positivi sui negoziati, e non è chiaro quanto ci sia di vero.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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