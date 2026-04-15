Trump dice che gli Stati Uniti sarebbero pronti a ricominciare i negoziati con l’Iran

Negli ultimi giorni, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rilasciato diverse interviste in cui ha affermato che gli Stati Uniti sarebbero disponibili a riavviare i negoziati con l’Iran. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensioni tra i due paesi e sono state riportate da vari mezzi di comunicazione. Finora, non sono stati annunciati dettagli specifici o accordi ufficiali riguardo a un possibile riavvio del dialogo.

In varie interviste nelle ultime ore Donald Trump ha lasciato intendere che gli Stati Uniti sarebbero pronti a ricominciare i negoziati con l’Iran. Parlando a Fox News, Trump ha detto che la guerra «è vicina alla fine, è molto vicina alla fine». Al New York Post ha detto invece che nuovi negoziati con l’Iran potrebbero riprendere «nei prossimi due giorni». Il vicepresidente JD Vance, parlando a un evento nello stato americano della Georgia, ha detto che lo scorso fine settimana sono stati fatti «moltissimi progressi» con l’Iran e che Trump sta cercando di fare con il paese un «grande accordo». Non è la prima volta che Trump e la sua amministrazione danno segnali positivi sui negoziati, e non è chiaro quanto ci sia di vero.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump dice che gli Stati Uniti sarebbero pronti a ricominciare i negoziati con l’Iran Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui L’Iran ha interrotto i negoziati diretti con gli Stati Uniti dopo le minacce di Donald TrumpL’Iran ha interrotto i negoziati diretti con gli Stati Uniti, continuando a trattare con i mediatori internazionali. Mentre bombarda l’Iran, Trump dice che “è il benvenuto a partecipare ai Mondiali negli Stati Uniti”Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendone rassicurazioni circa la...