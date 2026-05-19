L'allenatore ha più volte manifestato segnali di interesse nei confronti di un possibile nuovo incarico, mentre il rapporto con il presidente del club sembra stabile e privo di tensioni. Dopo le elezioni federali di giugno, il suo nome viene indicato come uno dei favoriti per la panchina della nazionale. Nel frattempo, il club ha due candidati in vista di una possibile sostituzione sulla panchina, mentre si fanno strada ipotesi su un suo eventuale addio al Napoli.

È così limpido quel messaggio inviato alla propria - attuale - Patria calcistica, che pur volendosi sforzare ad interpretarlo liberamente, si fa fatica a non pensare che Antonio Conte abbia elegantemente annunciato il suo addio da Napoli. È scritto nell’aria, si legge nell’espressione, e sospettare che dentro dichiarazioni si nasconda un equivoco diventa esercizio da contorsionisti. Un mese fa, dopo che con assoluta onestà Conte si sbilanciò a precisa domanda sulla Nazionale ("Se fossi il presidente Federale mi prenderei in considerazione") si aprì e si chiuse in tempi rapidissimi un dibattito interno tra l’allenatore e De Laurentiis, che da... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte e l'addio al Napoli: nel suo futuro la Nazionale, De Laurentiis ha due candidati. I retroscena

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