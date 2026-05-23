Investito con l’auto dopo una lite in strada | ragazzo in ospedale

Da bresciatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 20 anni è stato investito da un’auto a Castel Goffredo, dopo una lite in strada. È stato soccorso e trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto al termine di una notte movimentata. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

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Un giovane di 20 anni, residente a Carpenedolo, è stato trasportato in ospedale dopo essere stato investito da un’auto a conclusione di una notte particolarmente tesa a Castel Goffredo. Un coetaneo mantovano è attualmente in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio.L’episodio, riportato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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