Un giovane di 20 anni, di origini tunisine, è stato ricoverato in ospedale a seguito di una ferita da taglio alla gola. L’incidente è avvenuto dopo una lite in una zona pubblica del Salento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La vittima si trova sotto osservazione, le sue condizioni non sono state rese note.

Un giovane di 20 anni, di origini tunisine, si trova ricoverato in ospedale a causa di una ferita da taglio alla gola. L’episodio, avvenuto a Trepuzzi, sembrerebbe rappresentare l’epilogo violento di un precedente litigio. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe legata a una lite scoppiata la sera prima tra Lecce, in un'area nota per la frequentazione giovanile e la stazione di Trepuzzi. Quello che appariva come un contrasto verbale si sarebbe trasformato, poche ore dopo, in una sospetta spedizione punitiva. Nonostante la lesione, il giovane non è in pericolo di vita. La vittima avrebbe fornito indicazioni agli inquirenti sull'episodio: l’aggressore sarebbe un coetaneo di origini egiziane.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, aggressione dopo la lite: ragazzo in ospedale con ferita alla gola

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