Salerno ragazzo investito da un' auto finisce in ospedale

Questa mattina a Salerno si è verificato un incidente lungo via Salvatore Guariglia, coinvolgendo un pedone investito da un'auto. La persona investita è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell'ordine sono sul posto per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora oggetto di verifiche.

Incidente stradale questa mattina in via Salvatore Guariglia a Salerno, dove un pedone è stato investito da un’autovettura per cause in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, una Lancia Y guidata da un 25enne ha urtato un ragazzo di 21 anni mentre attraversava la strada. I.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Auto sbanda e si schianta a lato della strada: ragazzo finisce in ospedaleAlla guida c’era un giovane di 19 anni, soccorso dai sanitari della Croce Bianca di Leno in codice giallo. Incidente a Salerno tra auto e moto: centauro finisce in ospedaleIncidente stradale a Salerno, ieri sera: una moto ed un'auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Incidente in pieno centro a Salerno: uomo travolto da un bus finisce in ospedale; Uomo investito da un autobus a Salerno. Ricoverato in ospedale; Salerno, uomo investito da un mezzo di Busitalia; Incidente in via Pastore, a Salerno: auto sbanda e finisce contro un muro, soccorsa una donna. Salerno, investito da un bus in centro: 60enne in ospedaleSecondo una prima ricostruzione, il 60enne sarebbe stato colpito dallo specchietto retrovisore del pullman mentre attraversava la strada. agro24.it L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organi. Il punto con il presidente De Sio - facebook.com facebook