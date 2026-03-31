Incendio in una casa a Ravagnese poliziotto fuori servizio salva due anziane sorelle

Durante una domenica a Ravagnese, un incendio scoppiato in una abitazione ha portato a un intervento di un poliziotto fuori servizio, che ha salvato due anziane sorelle rimaste intrappolate. L'uomo ha agito prontamente, riuscendo a metterle in salvo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. L'incidente si è concluso con successo senza feriti tra le persone coinvolte.

Carmelo Loddo, sovrintendente della polizia, dopo aver notato un filo di fumo che fuoriusciva dal tetto, ha allertato i soccorsi e poi è entrato in azione Una domenica che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un lieto fine grazie al gesto coraggioso e tempestivo di un poliziotto della questura di Reggio Calabria. Carmelo Loddo, sovrintendente della polizia scientifica, stava tornando dalla messa con la famiglia quando ha notato le fiamme. Ha fatto evacuare le vittime e ha coordinato i soccorsi prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Erano le 12:32 della Domenica delle Palme, quando il tranquillo dopo messa di una famiglia si è trasformato in una corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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