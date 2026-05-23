Inter su Manu Koné | scatta l’affondo immediato con la Roma

L'Inter ha avviato con rapidità la trattativa per il centrocampista Manu Koné, con l'obiettivo di completare l'acquisto in tempi stretti. La Roma, invece, ha l’obbligo di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario, indipendentemente dalla qualificazione alla Champions League. La differenza di esigenze tra le due squadre ha accelerato le trattative, che si concentrano sulla cessione del giocatore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dai club coinvolti.

L’ Inter accelera per Manu Koné e punta a chiudere l’operazione in tempi record. La Roma ha la necessità assoluta di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario, un obbligo che prescinde dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Le cifre e il nodo delle contropartite tecniche. Il club giallorosso valuta il cartellino del centrocampista francese tra i 45 e i 50 milioni di euro. I vertici nerazzurri valutano l’inserimento nell’affare di Davide Frattesi o Carlos Augusto per abbassare la richiesta economica, ma lo scenario più concreto vede le due trattative viaggiare su binari separati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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