Achraf Hakimi ha dichiarato di essere ancora interista e di essere molto felice per il doppio trofeo vinto. Ha aggiunto di sperare di rivedere presto la squadra. L’esterno marocchino è stato uno dei protagonisti delle ultime stagioni dell’Inter, tra successi e momenti difficili. Hakimi si è espresso pubblicamente dopo le vittorie, senza specificare i dettagli delle sue future decisioni. La sua presenza nel club si è conclusa con il trasferimento e le sue dichiarazioni sono state pubblicate sui social.

Achraf Hakimi è stato uno dei protagonisti, tra gioie e dolori, degli ultimi anni dell’Inter. Arrivato a Milano nell’estate del 2020, Hakimi è stato subito protagonista della squadra allenata al tempo da Antonio Conte, trascinando i nerazzurri alla vittoria dello Scudetto grazie alle sue accelerazioni, gol e un impatto tecnico fuori categoria. La sua cessione dopo appena un anno, ha lasciato un grande vuoto nei tifosi interisti che avrebbero voluto vedere di più giocare il loro campione. Tuttavia il terzino rievoca anche ricordi negativi nelle teste dei tifosi a causa del gol segnato lo scorso anno nella finale di Champions League dello scorso anno proprio contro l’Inter che ha dato il via alla disfatta nerazzurra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter senti Hakimi: “Sono interista e troppo contento per il doblete. Spero di rivederli presto”

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