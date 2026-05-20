Hakimi ha dichiarato di essere un tifoso interista e di essere molto soddisfatto di quanto fatto dalla squadra. Ha affermato di essere quasi pronto per la finale di Champions League, commentando i discorsi legati alla partita. Le sue parole sono state pronunciate ai microfoni di Sky Sport, in un momento in cui si discute del prossimo appuntamento europeo della squadra. L’ex calciatore ha espresso entusiasmo e attaccamento alla maglia, senza entrare in dettagli sulla sua situazione attuale.

di Paolo Moramarco Hakimi cuore nerazzurro. Le parole dell’ex esterno dell’Inter ai microfoni di Sky Sport tra i discorsi legati alla finale di Champions League. Parlando a Sky Sport, Achraf Hakimi ha fatto il punto sul proprio recupero e sulla finale di Champions League che vedrà il PSG affrontare l’ Arsenal, la sua seconda consecutiva dopo il successo della passata stagione, quando aveva segnato contro la sua ex squadra, l’ Inter. Ma anche i nerazzurri sono stati protagonisti dell’intervista, con l’esterno marocchino che non ha dimenticato i suo passato e lo ha celebrato a distanza. Le sue parole. RECUPERO E CONDIZIONE – «Mi manca ancora poco per rientrare in gruppo, ma mi sento molto meglio». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Hakimi cuore nerazzurro: «Sono un interista, sono molto contento per quello che hanno fatto. Finale? Quasi pronto»

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