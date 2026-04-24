De Bruyne festeggia il traguardo dei 100 gol | Contento perché posso ancora giocare ad alti livelli spero di farne presto altri!

Kevin De Bruyne ha commentato la sua carriera dopo aver segnato il suo 100º gol, esprimendo soddisfazione per la possibilità di giocare ancora a livelli elevati e sperando di segnare altri gol a breve. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN nel corso della partita tra Napoli e Cremonese, una vittoria per 4-0 del club partenopeo. De Bruyne ha anche parlato della performance della squadra e del suo stato di forma.

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