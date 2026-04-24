De Bruyne festeggia il traguardo dei 100 gol | Contento perché posso ancora giocare ad alti livelli spero di farne presto altri!

Da calcionews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne ha commentato la sua carriera dopo aver segnato il suo 100º gol, esprimendo soddisfazione per la possibilità di giocare ancora a livelli elevati e sperando di segnare altri gol a breve. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN nel corso della partita tra Napoli e Cremonese, una vittoria per 4-0 del club partenopeo. De Bruyne ha anche parlato della performance della squadra e del suo stato di forma.

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© Calcionews24.com - De Bruyne festeggia il traguardo dei 100 gol: «Contento perché posso ancora giocare ad alti livelli, spero di farne presto altri!»

O novo DE BRUYNE tá jogando DEMAIS

Video O novo DE BRUYNE tá jogando DEMAIS ??

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