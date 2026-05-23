Cesc Fabregas ha criticato pubblicamente Javier Zanetti riguardo al possibile acquisto di Nico Paz. La discussione riguarda le decisioni di mercato e le interpretazioni delle strategie sportive. Nel frattempo, la recente dimissione di un dirigente della federazione arbitrale potrebbe modificare il coordinamento e la gestione degli arbitri in Italia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali implicazioni dirette di questa decisione.

? Punti chiave Perché Fabregas ha attaccato duramente Zanetti sul possibile acquisto di Nico Paz?. Come influirà la dimissione di Rocchi sulla gestione degli arbitri in Italia?. Perché le sanzioni per la frode sportiva differiscono tra Juventus e Napoli?. Chi sostituirà i vertici tecnici per risolvere la crisi della Federazione?.? In Breve Fabregas critica Zanetti per l'interesse dell'Inter verso il talento Nico Paz.. Marotta affronta polemiche sulla seconda stella e passato in Juventus.. Dimissioni del capo designatore Rocchi causate dalle indagini sulla frode sportiva.. Processo Napoli sulle plusvalenze posticipato a dicembre rispetto al caso Juventus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter scudettata tra polemiche: Fabregas attacca Zanetti su Nico Paz

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