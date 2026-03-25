Da Cagliari-Napoli a Fiorentina-Inter | UFFICIALE 6 giornate di squalifica

Il Giudice sportivo ha comunicato le sanzioni relative alla 30esima giornata di Serie A. Tra le decisioni prese, sono state comminate sei giornate di squalifica a un giocatore coinvolto nelle partite tra Cagliari e Napoli e Fiorentina e Inter. Le disposizioni sono ufficiali e riguardano le penalizzazioni per comportamenti ritenuti vietati durante le gare.

Le decisioni del Giudice sportivo sulla 30esima giornata di Serie A Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 30esima giornata del campionato di Serie A. Un totale di sei giornate di squalifica tra calciatori e membri dello staff tecnico. Da Cagliari-Napoli a Fiorentina-Inter: UFFICIALE, 5 giornate di squalifica (AnsaFoto) – Calciomercato.it Coinvolte due tra le più importanti gare dello scorso weekend, ovvero Cagliari-Napoli e Fiorentina-Inter. Il giudice sportivo ha sospeso per una giornata il cagliaritano Dossena e l’interista Carlos Augusto: entrambi erano in diffida e sono stati ammoniti. Squalificati per un turno altri tre calciatori, Troilo del Parma e Davis dell’Udinese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Da Cagliari-Napoli a Fiorentina-Inter: UFFICIALE, 6 giornate di squalifica Articoli correlati UFFICIALE Sassuolo-Inter: inflitte due giornate di squalificaÈ arrivato l’atteso verdetto del Giudice sportivo sulla 24esima giornata di Serie A. Conte espulso in Inter-Napoli: due giornate di squalifica(Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha inflitto 15. Galatasaray-Juventus 5-2: gol e highlights | Champions League Una raccolta di contenuti su Da Cagliari Napoli a Fiorentina Inter... Temi più discussi: Cagliari-Napoli 0-1: il solito approccio molle costa dei punti in una brutta partita; Cagliari Napoli in tv e streaming: dove vedere la partita; Cagliari-Napoli, braccio di Buongiorno in area? Pisacane chiede rigore; Al Napoli basta un minuto: McTominay-gol a Cagliari e 2° posto provvisorio. Cagliari-Napoli 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di McTominay, gli highlightsLa vittoria porta gli azzurri momentaneamente al secondo posto in attesa del Milan che gioca domani col Torino ... fanpage.it Cagliari-Napoli: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 30ª giornata di campionato gli azzurri di Antonio Conte fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane ... tuttosport.com Da Mariani (Cagliari-Napoli) a Colombo (Fiorentina-Inter), passando da Fourneau (Milan-Torino) e Marchetti (Juventus-Sassuolo): ecco tutti i miei voti agli arbitri impegnati nella trentesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le nazionali. E v - facebook.com facebook Conte dopo Cagliari-Napoli: "Vittoria che mette pressione a chi è davanti in classifica" #SkySport #SkySerieA x.com