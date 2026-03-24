Manfredonia che stangata per Pezzella | 4 giornate di squalifica
Il Giudice Sportivo ha deciso una sanzione di quattro giornate di squalifica per un calciatore del Manfredonia Calcio 1932, in seguito all’analisi dei referti arbitrali delle partite disputate nel fine settimana. La squadra ha ricevuto ufficialmente le comunicazioni riguardanti le decisioni prese in merito alle infrazioni commesse durante gli incontri appena conclusi.
Il Manfredonia Calcio 1932 rende note le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in seguito all’esame dei referti arbitrali relativi al weekend di gare appena trascorso. Il G. S. ha inflitto quattro giornate di squalifica al mister Luigi Pezzella “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.” Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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