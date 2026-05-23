L'Inter ha ricevuto una nuova proposta di trasferimento per il difensore austriaco Alaba, ma la società ha confermato di non essere interessata all'acquisto. La proposta è stata presentata di recente, ma la risposta della dirigenza è stata negativa e senza esitazioni. Alaba, attualmente senza accordo con altri club, era stato più volte messo in discussione come possibile obiettivo di mercato, ma l’Inter ha deciso di non procedere con l’interesse.

di Alberto Petrosilli Il difensore austriaco Alaba è stato nuovamente proposto al club, ma la risposta della dirigenza è stata immediata: nessun interesse. Il nome di David Alaba è tornato a circolare attorno all’ Inter, ma senza sviluppi concreti. Il difensore austriaco, infatti, sarebbe stato nuovamente offerto al club nerazzurro nel corso delle ultime valutazioni di mercato, alimentando alcune voci su un possibile sondaggio. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tuttavia, la posizione della società guidata dall’Inter è stata chiara e senza esitazioni: il profilo del giocatore non rientra nei piani tecnici della dirigenza. Nonostante il valore internazionale e l’esperienza di Alaba, l’Inter avrebbe scelto di non approfondire la trattativa, considerandolo non funzionale alle attuali strategie di costruzione della rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, nuova proposta per Alaba: nerazzurri non interessati. Piovono conferme

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