Inter Darmian verso l’addio | possibile ritorno al Torino? Piovono conferme

Matteo Darmian, attualmente in forza all’Inter, potrebbe lasciare il club e tornare al Torino. Domani si giocherà l’ultima partita dell’esterno a San Siro. Voci di mercato indicano un possibile ritorno del giocatore alla squadra di origine. La trattativa tra le parti sembra aver fatto passi avanti, ma non ci sono ancora annunci ufficiali. Darmian, che ha trascorso diverse stagioni con il Torino, potrebbe riprendere la sua carriera nel club di provenienza.

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