Inter Darmian verso l’addio | possibile ritorno al Torino? Piovono conferme
Matteo Darmian, attualmente in forza all’Inter, potrebbe lasciare il club e tornare al Torino. Domani si giocherà l’ultima partita dell’esterno a San Siro. Voci di mercato indicano un possibile ritorno del giocatore alla squadra di origine. La trattativa tra le parti sembra aver fatto passi avanti, ma non ci sono ancora annunci ufficiali. Darmian, che ha trascorso diverse stagioni con il Torino, potrebbe riprendere la sua carriera nel club di provenienza.
di Alberto Petrosilli Il futuro dell’esterno nerazzurro Matteo Darmian potrebbe essere di nuovo in granata: domani l’ultima gara a San Siro. Il futuro di Matteo Darmian sembra sempre più lontano dall’ Inter. Dopo diverse stagioni vissute da protagonista in nerazzurro, l’esterno italiano potrebbe lasciare Milano al termine dell’annata per iniziare una nuova esperienza. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’ipotesi più concreta porterebbe a un ritorno al Torino, club nel quale Darmian si è consacrato tra il 2011 e il 2015. Proprio con la maglia granata il difensore ha attirato l’attenzione del grande calcio, guadagnandosi successivamente il trasferimento al Manchester United. 🔗 Leggi su Internews24.com
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