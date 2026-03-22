L'Inter continua a seguire con attenzione il centrocampista del Chelsea Andrey Santos, un nome che da tempo figura tra le possibili scelte per rinforzare il reparto mediano. Recenti fonti confermano l'interesse dei dirigenti nerazzurri, con discussioni che si concentrano su eventuali sviluppi in vista della prossima sessione estiva di mercato. La situazione resta da monitorare, mentre le trattative potrebbero evolversi nelle prossime settimane.

Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Moviola Milan Torino, Calvarese critico sul rigore: «Ormai non si capisce più nulla, il Var interviene in modo casuale! Voglio essere sincero e dico che. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Inter, piovono conferme su Andrey Santos: è un vecchio pallino dei dirigenti nerazzurri! L’aggiornamento di Romano e cosa può accadere in estate

Articoli correlati

Calciomercato Inter, pesante aggiornamento su Cancelo: ore decisive, il laterale ha le idee chiare ma… I dettagli e cosa può accaderedi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, le prossime saranno ore decisive per il futuro di Joao Cancelo: Marotta pronto a chiudere il colpo Il...

Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma…»di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato così delle voci che vorrebbero i nerazzurri su Alisson del...

Una selezione di notizie su Mercato Inter

Discussioni sull' argomento Thuram-Juventus, piovono smentite: i bianconeri hanno altre idee. Norton-Cuffy può tornare d'attualità; Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 13 marzo 2026; Bastoni, piovono conferme: tre contropartite proposte dal Barcellona! La posizione di Marotta e Ausilio; Mercato Inter Barcellona in pressing su Bastoni | possibili contropartite! La situazione.

Mercato Inter, conferme sulla prossima strategia nerazzurra: Marotta e Ausilio progettano una rivoluzione estivaMercato Inter, conferme sulla prossima strategia nerazzurra: Marotta e Ausilio progettano una rivoluzione estiva L’Inter di Cristian Chivu, forte dei 67 punti già conquistati in campionato, accelera l ... calcionews24.com

Mercato Inter Spunta l’idea Vicario facebook

#Inter, la lista di mercato della prossima stagione: da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurri x.com