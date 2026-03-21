le due migliori squadre della serie b

Venezia e Monza, due squadre che la scorsa stagione erano in Serie A, ora militano in Serie B e si sono risollevate dopo un periodo difficile. Entrambe hanno iniziato il campionato con obiettivi chiari, cercando di risalire la classifica e di consolidare la propria posizione. Le loro prestazioni sono sotto osservazione mentre cercano di migliorare risultati e performance.

Sabato pomeriggio alle 17:15 nella Serie B maschile di calcio si gioca Monza-Venezia, la partita tra le prime due classificate: il Venezia ha 67 punti, il Monza 64. Mancano 7 giornate alla fine del campionato, dopodiché le prime due verranno promosse direttamente in Serie A, mentre le squadre dal terzo all’ottavo posto si giocheranno l’ultima promozione disponibile attraverso i playoff. Al momento il Frosinone è terzo con 62 punti, il Palermo quarto e un po’ più staccato, a 58. Finisse così, Venezia e Monza tornerebbero in Serie A dopo una sola stagione di Serie B. Finora sono state le squadre migliori del campionato, superiori alle avversarie nel gioco (in particolare il Venezia) e nei giocatori (il Monza). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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