L'Inter si prepara per la trasferta a Bologna senza Frattesi, che resta a casa per precauzione. Il tecnico ha convocato quattro giovani provenienti dalla Primavera, mentre altri giocatori sono stati esclusi dalla lista. La squadra si allena in vista della partita e le decisioni sono state annunciate nelle ultime ore. Nessun dettaglio sui motivi specifici dell'assenza di Frattesi, né sui nomi dei giovani convocati.

di Alberto Petrosilli Il tecnico nerazzurro rinuncia a Frattesi per precauzione e punta anche sui talenti della Primavera: sono quattro i calciatori convocati. L’Inter è partita per la trasferta contro il Bologna, ma tra i convocati non figura Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro è rimasto a Milano a causa di un affaticamento agli adduttori, problema fisico che ha spinto lo staff medico a scegliere la via della prudenza per evitare possibili complicazioni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Per la gara in Emilia, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di aggregare alla prima squadra anche alcuni giovani interessanti del settore giovanile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter in viaggio verso Bologna: Frattesi resta a casa, Chivu convoca quattro giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Frattesi verso l’addio all’Inter: la Juve resta vigile, ma ecco chi è in poleL’Inter si approssima a una rivoluzione che coinvolgerà praticamente tutti i reparti della squadra.

Bologna-Inter: Chivu potrebbe schierare giovani per il Mondiale? Punti chiave Chi sostituirà Lautaro Martinez nel reparto offensivo nerazzurro? Come influenzerà l'assenza dei titolari la sfida al Dall’Ara? Perché...

#BolognaInter verso il sold out: già venduti oltre 30mila biglietti x.com

Aeroporto - Aiuto con il primo viaggio internazionale reddit

Inter, Frattesi non parte per Bologna: per il centrocampista affaticamento muscolareInfortunio dell'ultimo momento per il nerazzurro ... msn.com

Inter, festa scudetto: il pullman nerazzurro in viaggio verso il Duomo tra cori e striscioniI nerazzurri stanno festeggiando la vittoria del campionato, giocatori e tifosi si uniscono in un unico abbraccio ... msn.com