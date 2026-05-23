Inter in viaggio verso Bologna | Frattesi resta a casa Chivu convoca quattro giovani
L'Inter si prepara per la trasferta a Bologna senza Frattesi, che resta a casa per precauzione. Il tecnico ha convocato quattro giovani provenienti dalla Primavera, mentre altri giocatori sono stati esclusi dalla lista. La squadra si allena in vista della partita e le decisioni sono state annunciate nelle ultime ore. Nessun dettaglio sui motivi specifici dell'assenza di Frattesi, né sui nomi dei giovani convocati.
di Alberto Petrosilli Il tecnico nerazzurro rinuncia a Frattesi per precauzione e punta anche sui talenti della Primavera: sono quattro i calciatori convocati. L’Inter è partita per la trasferta contro il Bologna, ma tra i convocati non figura Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro è rimasto a Milano a causa di un affaticamento agli adduttori, problema fisico che ha spinto lo staff medico a scegliere la via della prudenza per evitare possibili complicazioni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Per la gara in Emilia, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di aggregare alla prima squadra anche alcuni giovani interessanti del settore giovanile. 🔗 Leggi su Internews24.com
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