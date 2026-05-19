Bologna-Inter | Chivu potrebbe schierare giovani per il Mondiale

Nella partita tra Bologna e Inter, il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di schierare giovani giocatori al posto di Lautaro Martinez, assente per motivi non specificati. La formazione titolare potrebbe quindi subire alcune modifiche, con i giovani che avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore in campo. La presenza di eventuali sostituti influenzerà la composizione del reparto offensivo e, di conseguenza, il modo in cui la squadra affronterà la sfida al Dall’Ara.

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? Punti chiave Chi sostituirà Lautaro Martinez nel reparto offensivo nerazzurro?. Come influenzerà l'assenza dei titolari la sfida al Dall’Ara?. Perché la Lega ha cambiato l'orario della partita?. Quale giovane talento affronterà direttamente l'attaccante argentino?.? In Breve Partita programmata sabato alle ore 18 al Dall’Ara per l'ultimo turno regolare.. Lega Serie A sposta le sfide decisive per l'Europa alla domenica alle 20:45.. Possibile assenza di Lautaro Martinez per riposo pre-Mondiale.. Santi Castro sfida l'attacco interista per il posto in nazionale argentina.. Sabato prossimo alle ore 18 al Dall’Ara il Bologna affronta l’Inter per l’ultimo turno della stagione regolare, in una sfida che vede i nerazzurri scendere in campo con un organico pesantemente rivoluzionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna-Inter: Chivu potrebbe schierare giovani per il Mondiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INTER-BOLOGNA 3-1: CHIVU FAVORITO PER LO SCUDETTO Sullo stesso argomento Inter, gestione Chivu: contro il Bologna out i “big” del mondialeSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Chivu avrebbe scelto di lasciare ai box parecchi elementi della sua rosa nell’ultima sfida... Inter, Chivu "libera" gli acciaccati per il Mondiale: Calha e Thuram out a BolognaVinti, e soprattutto festeggiati, i due titoli conquistati in questa stagione da ricordare, per qualche interista adesso può iniziare una sorta di... Cristian Chivu potrebbe decidere di liberare prima dell'ultima giornata di Serie A contro il Bologna diversi giocatori dell'Inter: priorità alla preparazione dei Mondiali in America Marcus Thuram e Hakan Çalhano?lu sono i principali candidati a riposare, mentr x.com [Discussione Post-Partita] Inter 1-1 Hellas Verona reddit Inter senza Lautaro e i nazionali ai Mondiali a Bologna? Il Toro può vincere la classifica marcatori: la scelta di Chivu e la posizione del club nerazzurroIl Toro resta favorito per il titolo di capocannoniere, ma l’Inter valuta di risparmiarlo nell’ultima giornata insieme agli altri calciatori nerazzurri convocati per i Mondiali 2026. goal.com Inter, colpo di scena Chivu: a Bologna senza nove giocatoriLe ultime Inter news con l'idea di Chivu: liberare prima del Bologna i nove giocatori nerazzurri che andranno ai Mondiali ... interlive.it