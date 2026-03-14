Il centrocampista Frattesi sembra destinato a lasciare l’Inter, con la Juventus che continua a monitorare la situazione. A gennaio, il giocatore è stato vicino al Nottingham Forest, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La società nerazzurra si appresta a una serie di cambiamenti che interesseranno diversi ruoli della rosa. La situazione rimane in evoluzione e nessuna decisione definitiva è stata ancora comunicata.

L’Inter si approssima a una rivoluzione che coinvolgerà praticamente tutti i reparti della squadra. In particolare il centrocampo, partendo dal dubbio Calhanoglu fino alla certezza Frattesi. Certezza nel senso che la mezz’ala dirà sicuramente addio, dopo tre stagioni non andate secondo le sue aspettative. In special modo questa in corso, con il classe ’99 finito davvero ai margini della squadra allenata da Chivu. Frattesi punta a restare in Serie A, in tal senso non è tramontata l’ipotesi Juve. E non tramonterà, visto che il suo grande estimatore Spalletti è destinato a rimanere sulla panchina bianconera rinnovando il contratto in scadenza a giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Frattesi verso l’addio all’Inter: la Juve resta vigile, ma ecco chi è in pole

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