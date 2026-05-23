L'Inter punta a chiudere due operazioni in breve tempo. Prima arriverà un mediano della Roma, con trattative in corso per completare la vendita entro un mese. Successivamente, i nerazzurri procederanno con l'acquisto di un difensore proveniente da un club inglese. La società lavora per rispettare i parametri del fair play finanziario, mentre le trattative sono in fase avanzata. Nessuna delle operazioni è ancora ufficiale.

Sono nati a quattro mesi di distanza, nell’anno 2001. Potrebbero arrivare insieme per dividersi, di tanto in tanto, le zolle del centrocampo. Manu Koné e Curtis Jones all’Inter: c’erano un francese, un inglese e un’italiana, come nelle barzellette di un tempo. Marotta e Ausilio stanno studiando da tempo il doppio colpo di mercato per migliorare l’intensità media della squadra. E’ l’elemento che serve a Cristian Chivu per alzare il livello anche in Europa, dopo aver dominato l’area domestica con il doblete appena realizzato. In un percorso di ristrutturazione ideale, i due nuovi sostituirebbero Mkhitaryan per raggiunti limiti di età e Frattesi per naturale logorio dei rapporti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, doppio colpo in mezzo: Koné entro un mese, poi Jones. Le trattative

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