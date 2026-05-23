L'Inter ha recuperato due reti e pareggiato 3-3 contro il Bologna nell'ultima giornata di campionato al Dall'Ara. La gara si è conclusa con un risultato che ha visto i campioni d'Italia rimontare lo svantaggio, portando a casa un punto. La partita si è conclusa con il Bologna in vantaggio di due reti, ma l'Inter ha reagito nel secondo tempo, segnando tre gol e pareggiando.

AGI – Pareggio spettacolare 3-3 tra il Bologna e i nuovi campioni d' Italia dell' Inter nell'ultima di campionato andata in scena al Dall'Ara. Dopo essere stati sotto di due reti contro un pimpante Bologna, i neocampioni d' Italia riescono a rimontare fino al 3-3 finale. Allo splendido gol su punizione di Dimarco hanno risposto Bernardeschi e Pobega per gli emiliani; nel secondo tempo, invece, dopo l' autorete di Zielinski del momentaneo 3-1, sono arrivate le marcature di Esposito e Diouf per il pari dei nerazzurri. Già nel primo tempo il risultato premia meritatamente il Bologna che rientra negli spogliatoi sul 2-1. I ragazzi di Italiano macinano occasioni da gol, sfruttando anche le difficoltà di reparto della difesa interista, poco sul pezzo nelle letture e nell'eludere in costruzione il pressing avversario. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Inter-Bologna 3-3, i campioni d'Italia recuperano due reti

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