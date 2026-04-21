Inter Como 3-2 | rimonta clamorosa dei nerazzurri sotto di due reti La squadra di Chivu è in finale di Coppa Italia

Nella partita tra Inter e Como, i nerazzurri hanno completato una rimonta riuscendo a vincere 3-2 dopo essere stati sotto di due reti. La squadra guidata da Chivu è riuscita a segnare tre gol nel secondo tempo, portandosi a casa la vittoria e qualificandosi per la finale di Coppa Italia. La gara si è conclusa con un risultato sorprendente, grazie a una rimonta che ha lasciato i tifosi senza parole.

di Angelo Ciarletta Inter Como finisce 3-2: rimonta clamorosa della compagine nerazzurra che era sotto di due reti. La squadra di Chivu vola in finale di Coppa Italia. In una semifinale di ritorno incredibile, l’ Inter riesce a strappare il pass per la finalissima superando il Como per 3-2. La cronaca dell’incontro racconta di una sfida a due facce. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha dominato la prima parte di gara portandosi sul doppio vantaggio. Ad aprire le danze è stato Martin Baturina, abile a sfruttare un assist di Ignace Van der Brempt. Il raddoppio è arrivato nella ripresa con Lucas Da Cunha, imbeccato perfettamente da Nico Paz. ULTIMISSIME JUVE LIVE Sotto di due reti, la formazione di Cristian Chivu ha iniziato una pressione asfissiante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Como 3-2: rimonta clamorosa dei nerazzurri sotto di due reti. La squadra di Chivu è in finale di Coppa Italia Notizie correlate Inter da impazzire: rimonta sul Como e vola in finale di Coppa ItaliaL’Inter conquista la finale di Coppa Italia al termine di una rimonta mozzafiato allo Stadio Giuseppe Meazza, superando il Como per 3-2 dopo essere... L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioDue gol di Calhanoglu poi la rete di Sucic portano l'Inter in finale di Coppa Italia (13 maggio). Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter a un passo dallo Scudetto, +9 sul Napoli: 4-3 in casa del Como; Como-Inter 3-4, super rimonta dei nerazzurri che mettono le mani sullo scudetto. Chivu: Faccio come i miei colleghi: siamo vicini alla Champions; Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell'Inter è da scudetto. Coppa Italia: Inter-Como 3-2 DIRETTA e FOTOInter-Como 3-2 i n campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. ansa.it Inter-Como 3-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: Sucic ribalta il matchLa diretta live di Como-Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it PARTITA FOLLE A SAN SIRO: L’INTER RIBALTA IL COMO E VOLA IN FINALE DI COPPA ITALIA Como avanti di due gol e ripreso negli ultimi venti minuti dall’’assalto nerazzurro: doppietta di Calhanoglu e gol di Sucic per far esplodere San Siro Rimonta facebook #Acerbi tira giù #Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok x.com