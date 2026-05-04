Inter missione compiuta E adesso i campioni d’Italia vogliono vedere doppio | prossima fermata Coppa Italia

L’Inter ha ottenuto una vittoria che le permette di proseguire il cammino verso il 21° scudetto, con la festa che inizia prima del fischio finale e si conclude alle 22.39. La partita si è conclusa con il risultato che consente alla squadra di avanzare, mentre il Parma ha opposto resistenza durante tutto l’incontro, cercando di difendere il risultato. Ora, i nerazzurri puntano a conquistare anche la Coppa Italia nella prossima fase del torneo.

La festa scoppia alla fine, alle 22.39, ma parte già prima che la partita cominci. Nessuno dubita mai che l'Inter rimandi l'appuntamento col suo 21° scudetto, anche se serve tutto un tempo per trovare un buco nel muro che il Parma alza davanti al suo portiere. E del resto, al fischio d'inizio, con lo zero-a-zero di partenza, l'Inter è già campione. Per cui attacca, sì. Comanda e schiaccia il Parma, ma lo fa con calma, senza affanno e senza fretta, nonostante a un certo punto Chivu a bordo campo chieda platealmente di alzare il ritmo e velocizzare il giro-palla. Un colpo dopo l'altro, aspettando di sbrecciare quel muro, cioè la linea di difesa a 5 e il centrocampo infoltito dai presunti attaccanti Strefezza e Pellegrino, uno bravo, che in una squadra con un gioco più offensivo avrebbe segnato il doppio dei gol.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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