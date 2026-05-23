Chivu ha deciso di lasciare in panchina i titolari, affidandosi ai giovani al Dall’Ara. Lautaro Martinez sarà comunque in campo, nonostante il riposo concesso ai giocatori più esperti. La formazione include diversi giovani talenti, pronti a dimostrare il loro valore. La scelta mira a dare spazio alle riserve e testare nuove combinazioni in vista delle prossime partite. La squadra scenderà in campo con un mix di esperti e promesse del settore giovanile.

? Domande chiave Chi sono i giovani talenti che Chivu schiererà al Dall’Ara?. Perché Lautaro Martinez deve giocare nonostante il riposo concesso ai big?. Cosa deciderà il futuro professionale di Henrikh Mkhitaryan nelle prossime settimane?. Come influirà la gestione dei carichi sulla preparazione per i Mondiali?.? In Breve Calhanoglu, Thuram, Dumfries e Akanji iniziano una settimana di vacanza anticipata.. Cocchi, Mosconi e Re Cecconi sono convocati per testare il settore giovanile.. Mkhitaryan resta in panchina in attesa di definire il futuro contrattuale.. La sfida al Dall’Ara si disputa oggi alle ore 18:00 CEST.. L’Inter affronta l’ultima sfida stagionale contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara, un impegno che segna la conclusione di un percorso vincente caratterizzato dalla conquista del Doppio tra Scudetto e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter al Bologna: Chivu dà riposo ai big e punta su Lautaro

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INTER-BOLOGNA 3-1: CHIVU FAVORITO PER LO SCUDETTO

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