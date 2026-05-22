Nell’ultimo match prima del Mondiale, al Dall’Ara si affrontano Bologna e Inter. Quattro giocatori chiave sono già in vacanza, mentre il capitano dell’Inter cerca di segnare. L’allenatore nerazzurro sta preparando la rifinitura, inserendo anche alcuni giovani nel reparto offensivo insieme a Lautaro Martinez. La sfida si svolge in un atmosfera di fine stagione, con l’obiettivo di ottenere punti prima della pausa mondiale.

di Lorenzo Vezzaro Bologna Inter, ultimo atto al Dall’Ara prima del Mondiale: quattro big già in vacanza, ma il capitano va a caccia di gol. Archiviata la doppia e spettacolare festa scudetto che ieri ha tinto di nerazzurro Piazza Gae Aulenti e l’Arena Civica di Milano, in casa Inter è già tempo di rimettersi gli scarpini. Il tecnico Cristian Chivu guiderà oggi la squadra nella cruciale seduta di rifinitura ad Appiano Gentile, l’ultimo allenamento stagionale prima della trasferta di domani a Bologna. Un match che non ha più nulla da chiedere alla classifica di entrambe le formazioni, ma che rappresenta l’occasione ideale per gli esperimenti e la linea verde. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bologna Inter, Chivu prepara la rifinitura e lancia i giovani al fianco di Lautaro

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