Dopo l'eliminazione dalla Champions League ai playoff, l'Inter si prepara a riorganizzarsi con più calma. Chivu, allenatore della squadra, non ha cambiato strategia e aspetta di poter contare su Lautaro come capitano. La squadra si concentra su momenti di silenzio e riposo, sperando di risolvere le criticità che sono emerse nelle ultime partite.

Se c’è un aspetto positivo della prematura eliminazione dalla Champions League, avvenuta già ai playoff, è che darà più tempo a Chivu per lavorare su ciò che non funziona nell’ Inter. Perché al di là degli episodi arbitrali nella sfida contro l’ Atalanta, un gol convalidato ai bergamaschi su cui i vertici della CAN A hanno sostenuto Manganiello e il Var Gariglio in camera caritatis e un rigore per il contatto Scalvini-Frattesi per il quale è stato invece contestato il mancato fischio, la capolista è in frenata per ragioni tecniche e atletiche. Una vittoria nelle ultime cinque partite complessive e due nelle ultime sette stridono con il filotto in Serie A di quattordici vittorie e un pareggio, fondamentale per costruire il vantaggio sulla concorrenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, antidoto alla crisi. Silenzio, riposo e Lautaro. Chivu non cambia linea e aspetta il suo capitano

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