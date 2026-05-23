Intelligenza artificiale Meloni | Un danno se sostituirà lavoratori Dovrà essere complementare

Da iltempo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier ha affermato che l’intelligenza artificiale potrebbe causare danni se sostituirà i lavoratori, sottolineando che dovrebbe essere complementare. Ha evidenziato che le sfide future legate a questa tecnologia richiedono competenza e capacità di metterla al servizio degli altri con equilibrio e saggezza.

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Nelle sfide future che l'intelligenza artificiale introdurrà nel mondo del lavoro "emerge con forza il valore della competenza e di chi quella competenza la mette al servizio degli altri con equilibrio e saggezza. Come fanno i tanti professionisti italiani, che insieme disegnano un modello unico che questo governo, come nessun altro prima, ha promosso e valorizzato, con riforme e con interventi di sistema. Quindi grazie ai Consulenti del Lavoro e a tutti voi per il contributo, le proposte e le idee che sono emersi in questi giorni, ma anche in questi anni. Ne faremo tesoro, come sempre abbiamo fatto fin qui, e cercheremo di tradurli in atti concreti nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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