La premier ha affermato che l’intelligenza artificiale potrebbe causare danni se sostituirà i lavoratori, sottolineando che dovrebbe essere complementare. Ha evidenziato che le sfide future legate a questa tecnologia richiedono competenza e capacità di metterla al servizio degli altri con equilibrio e saggezza.

Nelle sfide future che l'intelligenza artificiale introdurrà nel mondo del lavoro "emerge con forza il valore della competenza e di chi quella competenza la mette al servizio degli altri con equilibrio e saggezza. Come fanno i tanti professionisti italiani, che insieme disegnano un modello unico che questo governo, come nessun altro prima, ha promosso e valorizzato, con riforme e con interventi di sistema. Quindi grazie ai Consulenti del Lavoro e a tutti voi per il contributo, le proposte e le idee che sono emersi in questi giorni, ma anche in questi anni. Ne faremo tesoro, come sempre abbiamo fatto fin qui, e cercheremo di tradurli in atti concreti nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Intelligenza artificiale, Meloni: "Un danno se sostituirà lavoratori. Dovrà essere complementare"

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Meloni al Festival del Lavoro: IA risorsa se incentrata su persona, danno se sostituisce lavoratori

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