Fatturato ok e dipendenti licenziati | perché la InvestCloud di Marghera sostituirà tutti con l’intelligenza artificiale

Nella sede di Marghera, l’azienda InvestCloud ha deciso di licenziare tutti i dipendenti presenti e di sostituirli con sistemi di intelligenza artificiale. Nonostante il fatturato sia rimasto stabile o in crescita, i lavoratori sono stati tutti licenziati. La decisione riguarda l’intera sede e l’adozione di nuove tecnologie per le operazioni quotidiane.

Un’intera sede svuotata, con tutti i dipendenti messi alla porta e sostituiti con sistemi di intelligenza artificiale. Potrebbe sembrare la trama di un qualche romanzo distopico sugli effetti più perversi della corsa al progresso. In realtà, è quanto sta accadendo a Marghera, dove la filiale italiana della società tecnologica InvestCloud ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge l’intera forza lavoro. In tutto si tratta di 37 persone: ventinove impiegati, 7 quadri e un dirigente. La procedura di licenziamento collettivo. La notizia, riportata nei giorni scorsi dal quotidiano locale La Nuova Venezia, riguarda la sede veneziana della multinazionale statunitense. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Intelligenza artificiale al posto dei dipendenti: InvestCloud chiude la sede di Marghera e licenzia 37 lavoratoriLa trasformazione tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale colpisce anche il mondo del lavoro. Azienda Usa licenzia 37 dipendenti a Marghera: «Con l'intelligenza artificiale non servono più»Investcloud, azienda californiana specializzata in utilizzo delle tecnologie per fini finanziari, ha comunicato alle parti sociali che chiuderà la... Altri aggiornamenti su Fatturato ok e dipendenti licenziati... InvestCloud di Marghera licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’Ai«Il caso della InvestCloud Italy (Ex Finantix) di Marghera dimostra in modo pratico come la Transizione tecnologica impatti pesantemente nel lavoro e oggi sempre più anche nel settore metalmeccanico ... msn.com Marghera (VE), multinazionale chiude la sede e licenzia 37 dipendenti: per il lavoro basta l'IAInvestcloud, attiva nei servizi finanziari e con casa madre in USA, ha annunciato un nuovo modello organizzativo che non prevede più sedi locali ... rainews.it