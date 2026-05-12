A Cannes 2026, la presidente del festival ha annunciato che il 58% dei film scelti quest'anno sono stati diretti da donne. Ha anche commentato che, nonostante i progressi tecnologici, l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l'emozione creata dall'intervento umano nel cinema. Durante l'evento, sono stati discussi anche i nuovi sviluppi e le sfide che l'industria cinematografica sta affrontando in questo periodo.

La selezione di quest'anno è più europea, in particolare, più francese. Perché? «Ci sono cinque registi francesi in concorso. E, nella selezione complessiva, figurano 28 film prodotti in Francia. È un segnale della buona salute del cinema francese, della capacità del suo sistema di generare una grande varietà di film. Quanto ai lungometraggi americani, ce ne sono in selezione tanti quanti l’anno scorso: 11 contro 12. L’Asia è presente con sei film, provenienti soprattutto dal Giappone e dalla Corea del Sud, e la Spagna con quattro film: sta diventando un vero laboratorio creativo. Ci sono anche film dal Congo, dal Ruanda, da Haiti. Abbiamo quasi un riflesso condizionato a parlare sempre dell’Europa e degli Stati Uniti, ma il mondo del cinema è sconfinato.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cannes 2026, la presidente Iris Knobloch: «Quest'anno il 58% dei film in selezione è diretto da donne. L'intelligenza artificiale non sostituirà mai l'emozione umana»

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