Giuliano Ugl | Intelligenza artificiale sia supporto mai sostituzione dell' uomo

Un rappresentante sindacale ha dichiarato che l'intelligenza artificiale nel settore sanitario europeo dovrebbe servire come supporto e non come sostituzione dell'uomo. Ha sottolineato che il progresso tecnologico deve essere gestito con attenzione, ricordando che nessuna macchina può replicare l'umanità e l'intuito di chi si dedica alla cura delle persone. La discussione si concentra sulla necessità di mantenere il ruolo centrale dell'operatore umano nel settore sanitario.

Il progresso tecnologico che sta investendo la sanità europea deve essere governato con la consapevolezza che nessuna macchina potrà mai replicare l’umanità e l’intuito di chi dedica la propria vita alla cura del prossimo. La UGL Salute prende atto delle risultanze del rapporto OMS che vede l’Italia in prima linea nell'adozione dell'intelligenza artificiale ma pone un argine invalicabile a derive tecnocratiche che rischiano di deumanizzare il rapporto medico-paziente. Il segretario nazionale Gianluca Giuliano ha voluto chiarire con fermezza la posizione dell’organizzazione sindacale dichiarando che "l'intelligenza artificiale...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliano (Ugl): “Intelligenza artificiale sia supporto mai sostituzione dell'uomo” Notizie correlate Quando le macchine imparano a ribellarsi la colpa è dell’uomo o dell’intelligenza artificiale?Mammut - vita e morte di un’intelligenza artificiale è uno spettacolo che, collegando la narrazione distopica alle sfide sociali della... Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... Approfondimenti e contenuti Sanità, Giuliano (Ugl): Intelligenza artificiale sia supporto mai sostituzione dell'uomoIl progresso tecnologico che sta investendo la sanità europea deve essere governato con la consapevolezza che nessuna macchina potrà ... iltempo.it Senza management l’intelligenza artificiale non produce valoreL’articolo di Giuliano Noci pubblicato sulle pagine del Sole 24 Ore dell’11 aprile coglie un punto essenziale: l’intelligenza artificiale sta contribuendo ad ampliare ulteriormente il divario di produ ... ilsole24ore.com